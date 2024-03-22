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Кожевниковъ Меркулъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кожевниковъ Борисъ

Мать: Матрена Никифрова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кожевниковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кожевниковъ Осипъ

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1784

Сын: Кожевниковъ Николай

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1787

Сын: Кожевниковъ Василий

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1789

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1792

Сын: Кожевниковъ Яковъ

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1795

Сын: Кожевниковъ Петръ

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Домна Федорова

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