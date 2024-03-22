Кожевниковъ Меркулъ
Место рождения
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кожевниковъ Борисъ
Мать: Матрена Никифрова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кожевниковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кожевниковъ Осипъ
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова
Рождение ребёнка
09.05.1784
Сын: Кожевниковъ Николай
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова
Рождение ребёнка
12.04.1787
Сын: Кожевниковъ Василий
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова
Рождение ребёнка
08.11.1789
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова
Рождение ребёнка
25.03.1792
Сын: Кожевниковъ Яковъ
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова
Рождение ребёнка
01.07.1795
Сын: Кожевниковъ Петръ
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно