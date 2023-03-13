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Кожевникова Домна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кожевниковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кожевниковъ Осипъ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1784

Сын: Кожевниковъ Николай

Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1787

Сын: Кожевниковъ Василий

Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1789

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1792

Сын: Кожевниковъ Яковъ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1795

Сын: Кожевниковъ Петръ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевниковъ Меркулъ

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