Кожевникова Домна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кожевниковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кожевниковъ Осипъ
Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ
Рождение ребёнка
09.05.1784
Сын: Кожевниковъ Николай
Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ
Рождение ребёнка
12.04.1787
Сын: Кожевниковъ Василий
Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ
Рождение ребёнка
08.11.1789
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ
Рождение ребёнка
25.03.1792
Сын: Кожевниковъ Яковъ
Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ
Рождение ребёнка
01.07.1795
Сын: Кожевниковъ Петръ
Отец ребёнка: Кожевниковъ Меркулъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевниковъ Меркулъ