Боярова (Столбова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1920
Дата смерти02.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920
Рождение ребёнка
17.11.1947
Рождение ребёнка
08.02.1951
Дочь: Дягтерёва Александра Ильинична
Отец ребёнка: Бояров Илья Прохорович
Рождение ребёнка
08.02.1951
Рождение ребёнка
01.03.1956
Смерть
02.11.2007