Боярова (Столбова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярова (Столбова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.03.1920

Дата смерти

02.11.2007

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920

Отец: Дубровин Федор Ассонович

Мать: Родионова Наталья Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояров Илья Прохорович

Рождение ребёнка
08.02.1951

Дочь: Дягтерёва Александра Ильинична

Отец ребёнка: Бояров Илья Прохорович

Рождение ребёнка
08.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояров Илья Прохорович

Рождение ребёнка
01.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояров Илья Прохорович

Смерть
02.11.2007
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