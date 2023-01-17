село Красная Сосна, село Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Красная Сосна

Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
822Красная Сосна, с. удел.при рчч. Сюксюме и Кочкарлее.4213156551556Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Базарно-Сызганская волость
511. Красная Сосна, село бывшее удельное, при речках Черной и Сюксюме, дворов 170, жителей 1072, церковь православная, школа, почтовая станция, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Базарносызганский район
31070Красная Соснасело53°52'с.ш.46°48'в.д.N-38-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Базарносызганский муниципальный район, Базарносызганское городское поселение
73602151116с Красная Соснасело
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