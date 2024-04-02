Родионова (Родионова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.08.1877
Дата смерти04.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1877
Бракосочетание
16.11.1900
Рождение ребёнка
24.08.1901
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович
Рождение ребёнка
18.04.1903
Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович
Рождение ребёнка
15.07.1904
Сын: Сергей Федорович
Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович
Рождение ребёнка
03.08.1909
Сын: Столбов Николай Федорович
Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович
Рождение ребёнка
01.03.1920
Дочь: Боярова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович
Смерть
04.06.1963