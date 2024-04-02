Родионова (Родионова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионова (Родионова) Наталья Ивановна

Родионова (Родионова) Наталья Ивановна

Место рождения

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.08.1877

Дата смерти

04.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1877

Отец: Родионов Иван Савельевич

Мать: Родионова Агапия Стефановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.11.1900

Муж: Дубровин Федор Ассонович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1901

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1903

Сын: Столбов Иван Федорович

Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Сергей Федорович

Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1909

Сын: Столбов Николай Федорович

Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1920

Дочь: Боярова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Дубровин Федор Ассонович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.06.1963
Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close