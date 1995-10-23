Бояров Илья Прохорович
Место рождения
Дата рождения18.07.1914
Дата смерти23.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1914
Отец: Бояров Прохор Трофимович
Мать: Боярова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
17.11.1947
Рождение ребёнка
08.02.1951
Дочь: Дягтерёва Александра Ильинична
Мать ребёнка: Боярова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
08.02.1951
Рождение ребёнка
01.03.1956
Смерть
23.10.1995