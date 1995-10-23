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Бояров Илья Прохорович

Место рождения

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.07.1914

Дата смерти

23.10.1995

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1914

Отец: Бояров Прохор Трофимович

Мать: Боярова Мария Федоровна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боярова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
08.02.1951

Дочь: Дягтерёва Александра Ильинична

Мать ребёнка: Боярова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
08.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боярова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боярова Евдокия Федоровна

Смерть
23.10.1995
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