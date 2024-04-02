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Дубровин Федор Ассонович

Место рождения

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.09.1881

Дата смерти

16.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1881

Отец: Дубровин Ассон Трофимович

Мать: Дубровина Анисия Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.11.1900

Жена: Родионова Наталья Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1901

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1903

Сын: Столбов Иван Федорович

Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Сергей Федорович

Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1909

Сын: Столбов Николай Федорович

Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1920

Дочь: Боярова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.11.1958
Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
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