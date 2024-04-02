Дубровин Федор Ассонович
Место рождения
Дата рождения28.09.1881
Дата смерти16.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1881
Бракосочетание
16.11.1900
Рождение ребёнка
24.08.1901
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1903
Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1904
Сын: Сергей Федорович
Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1909
Сын: Столбов Николай Федорович
Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1920
Дочь: Боярова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Родионова Наталья Ивановна
Смерть
16.11.1958