Симановский Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения23.01.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1887 ст.
Поручитель
25.08.1913 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Жених: коллежский секретарь Павел Константинов Симановский Невеста: Вятской губернии слободская мещанская вдова Евдокия Сергиева Потутова
Бракосочетание
10.11.1913 ст.
Бракосочетание
21.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1915 ст.
Сын: Симановский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Симановская (Винокурова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1917 ст.
Сын: Симановский Борис Васильевич
Мать ребёнка: Симановская (Винокурова) Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно