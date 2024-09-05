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Симановский Василий Константинович

Место рождения

Оханск, Оханский, Пермский край

Дата рождения

23.01.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1887 ст.

Отец: Симановский Константин Петрович

Мать: Симановская Вера Павловна

Оханск, Оханский, Пермский край
Поручитель
25.08.1913 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Жених: коллежский секретарь Павел Константинов Симановский Невеста: Вятской губернии слободская мещанская вдова Евдокия Сергиева Потутова
Бракосочетание
10.11.1913 ст.

Жена: Симановская (Симонина) Зинаида Николаевна

Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
21.01.1915 ст.

Жена: Симановская (Винокурова) Евдокия Михайловна

Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.1915 ст.

Сын: Симановский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Симановская (Винокурова) Евдокия Михайловна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.01.1917 ст.

Сын: Симановский Борис Васильевич

Мать ребёнка: Симановская (Винокурова) Евдокия Михайловна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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