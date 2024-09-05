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Симановская Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симановский Константин Петрович

Рождение ребёнка
13.06.1879 ст.

Сын: Симановский Павел Константинович

Отец ребёнка: Симановский Константин Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1880 ст.

Дочь: Дедова (Симановская) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Симановский Константин Петрович

Слудка, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1883 ст.

Дочь: Симановская Мария Константиновна

Отец ребёнка: Симановский Константин Петрович

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1887 ст.

Сын: Симановский Василий Константинович

Отец ребёнка: Симановский Константин Петрович

Оханск, Оханский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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