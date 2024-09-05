Симановская Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1879 ст.
Сын: Симановский Павел Константинович
Отец ребёнка: Симановский Константин Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1880 ст.
Дочь: Дедова (Симановская) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Симановский Константин Петрович
Слудка, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1883 ст.
Дочь: Симановская Мария Константиновна
Отец ребёнка: Симановский Константин Петрович
Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1887 ст.
Сын: Симановский Василий Константинович
Отец ребёнка: Симановский Константин Петрович
Оханск, Оханский, Пермский край
Смерть
Неизвестно