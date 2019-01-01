село Слудка, село Слудка, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Слудка

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1471Слудское, сел.при рр. Каме и Обве.10322168415511Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебных магазинов 6.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Слудская волость
173. Слудское, село бывшее владельческое, при реках Обве и Каме, дворов 189, жителей 1002, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православная, 2 ч, 9 Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Слудская волость
57) с. Слудка, на р. Каме, прав. церк., мужск. и женск. земск. школ., вол. прав., земск. ст., фельдш. п., пароход, прист., еженед. по пятниц. базар, ярмар.: Петровск. 29 Показать все Слудское общество211453589Бывшие помещичьиПравославныеРусские84

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Слудская волость
село Слудское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
16298Слудкасело58°38'00"56°02'00"O-40-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
57620401236с Слудкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close