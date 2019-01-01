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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1471Слудское, сел.при рр. Каме и Обве.10322168415511Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебных магазинов 6.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
173. Слудское, село бывшее владельческое, при реках Обве и Каме, дворов 189, жителей 1002, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православная, 2 ч, 9 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
57) с. Слудка, на р. Каме, прав. церк., мужск. и женск. земск. школ., вол. прав., земск. ст., фельдш. п., пароход, прист., еженед. по пятниц. базар, ярмар.: Петровск. 29 Показать все Слудское общество211453589Бывшие помещичьиПравославныеРусские84—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Слудское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
16298Слудкасело58°38'00"56°02'00"O-40-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620401236с Слудкасело