рабочий посёлок Полазна, рабочий посёлок Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Полазна

Добрянский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1620Полазнинский (Полазнинское), зав.при рч. Полазне.3670335803921Церковь православная 1. Часовня православная 1. Госпиталь. Заводы: железоделательный 1, литейный 1, слесарный 1, лесопильный 1, резной 1, смолодегтярный 1. Мельниц 2. Еже Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Подполазнинская волость
154. Полазнинский завод (Полазнинское), село заводское бывшее владельческое, при речке Полазне, дворов 335, жителей 1724, волостное правление (уездный город в 38 верстах) Показать все
Пермский уезд, Полазнинская волость
160. Полазна завод, село бывшее владельческое, при речке Полазне, дворов 307, жителей 1535, волостное правление (уездный город в 38 верстах), 2 церкви православных, 2 шко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Добрянка
345396Полазнараб.посёлок58°18'00"56°25'00"O-40-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское поселение
57616157051рп Полазнарабочий поселок
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