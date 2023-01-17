Полазна
Добрянский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1620Полазнинский (Полазнинское), зав.при рч. Полазне.3670335803921Церковь православная 1. Часовня православная 1. Госпиталь. Заводы: железоделательный 1, литейный 1, слесарный 1, лесопильный 1, резной 1, смолодегтярный 1. Мельниц 2. Еже Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
154. Полазнинский завод (Полазнинское), село заводское бывшее владельческое, при речке Полазне, дворов 335, жителей 1724, волостное правление (уездный город в 38 верстах) Показать все
160. Полазна завод, село бывшее владельческое, при речке Полазне, дворов 307, жителей 1535, волостное правление (уездный город в 38 верстах), 2 церкви православных, 2 шко Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
345396Полазнараб.посёлок58°18'00"56°25'00"O-40-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57616157051рп Полазнарабочий поселок