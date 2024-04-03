Челышкин Ефим Петрович 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Ефим Петрович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1758

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Челышкин Петр Никитич

Мать: Челышкина Ульяна Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкин Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Соломонида Ефимовна

Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1783

Сын: Челышкин Савелий Ефимович

Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789

Сын: Челышкин Степан Ефимович

Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1791

Сын: Челышкин Павел Ефимович

Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1792

Сын: Челышкин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801

Сын: Челышкин Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Челышкин Гавриил Ефимович

Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна

Смерть
1833
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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