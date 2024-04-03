Челышкин Ефим Петрович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1758
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1758
Отец: Челышкин Петр Никитич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Соломонида Ефимовна
Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1783
Сын: Челышкин Савелий Ефимович
Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801
Сын: Челышкин Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Челышкин Гавриил Ефимович
Мать ребёнка: Челышкин Прасковья Яковлевна
Смерть
1833
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии