Челышкина Ульяна Ивановна 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина Ульяна Ивановна

Место рождения

Сельцо Гостилово Коломенского уезда

Дата рождения

1736

Дата смерти

20.10.1768

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо Гостилово Коломенского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Петр Никитич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Челушкина) Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Челушкин Панкрат Петрович

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1753

Сын: Челышкин Миней (Минай) Петрович

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Челышкин) Василиса Петровна

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Челышкин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Челышкин) Мария Петровна

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
20.10.1768
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Отпевание 21 октября. Отпевал священник села Лычного Федор Григорьев. Свидетели смерти в Метрической книге - Ермил Митрофанов и Кондратий Степанов. ГАРО 627/248/2, л. 18

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