Челышкина Ульяна Ивановна
Место рожденияСельцо Гостилово Коломенского уезда
Дата рождения1736
Дата смерти20.10.1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельцо Гостилово Коломенского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Челушкина) Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Челушкин Панкрат Петрович
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1753
Сын: Челышкин Миней (Минай) Петрович
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Челышкин) Василиса Петровна
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Челышкин) Мария Петровна
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
20.10.1768
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Отпевание 21 октября. Отпевал священник села Лычного Федор Григорьев. Свидетели смерти в Метрической книге - Ермил Митрофанов и Кондратий Степанов. ГАРО 627/248/2, л. 18