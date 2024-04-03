Челышкин Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
09.10.1817
Село Лычное
Поручители: Ефим Кононов, Степан Федоров и Симеон Тимофеев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Челышкин Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Челышкин) Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1832
Сын: Челышкин Моисей Григорьевич
Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
10.12.1836
Сын: Челышкин Фирс Григорьевич
Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна
Сельцо Змеевка
Рождение ребёнка
1844
Смерть
Неизвестно