Челышкин Григорий Ефимович 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Григорий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Челышкин Ефим Петрович

Мать: Челышкин Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
09.10.1817

Жена: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна

Село Лычное
Поручители: Ефим Кононов, Степан Федоров и Симеон Тимофеев
Рождение ребёнка
1822

Сын: Челышкин Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Челышкин) Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1827

Сын: Челышкин Никонор Григорьевич

Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Челышкин Моисей Григорьевич

Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Челышкин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
10.12.1836

Сын: Челышкин Фирс Григорьевич

Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна

Сельцо Змеевка
Рождение ребёнка
1844

Сын: Челышкин Фрол Григорьевич

Мать ребёнка: Челышкина(Скороходова?) (Скороходова?) Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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