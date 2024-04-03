Челышкин Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Соломонида Ефимовна
Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1783
Сын: Челышкин Савелий Ефимович
Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801
Сын: Челышкин Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Челышкин Гавриил Ефимович
Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович
Смерть
Неизвестно