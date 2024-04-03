Челышкин Прасковья Яковлевна 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Соломонида Ефимовна

Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1783

Сын: Челышкин Савелий Ефимович

Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789

Сын: Челышкин Степан Ефимович

Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1791

Сын: Челышкин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1792

Сын: Челышкин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801

Сын: Челышкин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Челышкин Гавриил Ефимович

Отец ребёнка: Челышкин Ефим Петрович

Смерть
Неизвестно

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