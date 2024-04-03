Челышкин Павел Ефимович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1835
Дочь: (Челышкина) Мария Павловна
Мать ребёнка: Челышкина Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно