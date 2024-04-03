Челышкин Павел Ефимович 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Павел Ефимович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Челышкин Ефим Петрович

Мать: Челышкин Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1835

Дочь: (Челышкина) Мария Павловна

Мать ребёнка: Челышкина Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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