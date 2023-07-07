Конькова (Балкашина) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коньков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Коньков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Коньков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Коньков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потопчина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно