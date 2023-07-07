Конькова (Балкашина) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Балкашина) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балкашин Андрей Андреевич

Мать: Балкашина Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Коньков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Коньков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Коньков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Коньков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потопчина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Коньков Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньков Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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