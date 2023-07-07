Балкашин Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конькова Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Балкашина Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балкашин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Балкашина Елизавета Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1814
Белогурово, Зубцовский уезд, Тверская губерния