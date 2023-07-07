Балкашин Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балкашин Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конькова Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Балкашина Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балкашин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Балкашина Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балкашина Елизавета Петровна

Смерть
1814
Белогурово, Зубцовский уезд, Тверская губерния