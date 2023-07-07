Балкашина (Тыркова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балкашина (Тыркова) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Тырков Петр Богданович

Мать: Тыркова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конькова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Балкашин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балкашин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Балкашин Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балкашин Андрей Андреевич

Смерть
1787
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
похоронена на кладбище Антониева монастыря
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