Балкашина (Тыркова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1787
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Тырков Петр Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конькова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Балкашин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балкашин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Балкашин Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
похоронена на кладбище Антониева монастыря