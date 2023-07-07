Коньков Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньков Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Коньков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Коньков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Коньков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Коньков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потопчина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конькова Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно