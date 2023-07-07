Коньков Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коньков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Коньков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Коньков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Коньков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потопчина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Конькова Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно