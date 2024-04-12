Калафат (Цапулина) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалафат (Цапулина) Лидия Сергеевна

Калафат (Цапулина) Лидия Сергеевна

avatar

Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

27.02.1910

Дата смерти

21.02.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1910

Отец: Цапулин Сергей

Мать: Цапулин Мелания

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калафат Серафим Лазарьевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1933

Дочь: Галина Серафимовна

Отец ребёнка: Калафат Серафим Лазарьевич

СССР Красноярский кр.,г.Канск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калафат Серафим Лазарьевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Выпись о браке № 537
Смерть
21.02.1986
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close