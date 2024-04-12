Калафат (Цапулина) Лидия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1910
Дата смерти21.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1910
Отец: Цапулин Сергей
Мать: Цапулин Мелания
Рождение ребёнка
16.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калафат Серафим Лазарьевич
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1933
Дочь: Галина Серафимовна
Отец ребёнка: Калафат Серафим Лазарьевич
СССР Красноярский кр.,г.Канск
Бракосочетание
Неизвестно
Выпись о браке № 537
Смерть
21.02.1986
Похороны
Неизвестно