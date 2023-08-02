Цапулин Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапулин Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1910

Дочь: Калафат Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Цапулин Сергей

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Цапулин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цапулин Сергей

Смерть
1913
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