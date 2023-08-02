Цапулин Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1910
Дочь: Калафат Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Цапулин Сергей
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Цапулин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цапулин Сергей
Смерть
1913