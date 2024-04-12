Калафат Серафим Лазарьевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1901
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1901
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 34 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 14 /
Крещение
18.05.1901
Образование
1917
4 класса Высшего начального училища
Военная служба
С 1923 по 1925
200-й полк 9-й Донской дивизии
Участвовал в ликвидации бандитизма в Чечено-Ингушетии
Рождение ребёнка
16.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калафат Лидия Сергеевна
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Образование
1930
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградская школа связи
Рождение ребёнка
01.08.1933
Дочь: Галина Серафимовна
Мать ребёнка: Калафат Лидия Сергеевна
СССР Красноярский кр.,г.Канск
Военная служба
01.07.1938
статья 43 пункт "А"
Военная служба
01.05.1939
Уволен за национальность. Писал письмо Ворошилову, что воевал в гражданскую под Царициным, был ранен.
Военная награда
13.03.1944
Медаль "За Боевые Заслуги" №044196
Военная награда
03.11.1944
Орден "Красное Знамя" №142032
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией"
Военная награда
22.02.1948
Медаль "30 лет Советской армии и флота"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калафат Лидия Сергеевна
Выпись о браке № 537
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Военная награда
Неизвестно
Орден "Ленина" №
Похороны
1975
Смерть
1975
Причина смерти: Инсульт