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Некрасов Иван Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Некрасов Петр Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агрипена Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1819

Дочь: Надежда (Татьяна) Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1822

Сын: Некрасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1824

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1829

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1829

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1834

Сын: Некрасов Моисей Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Фекла Леонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ефимия Иванова

Смерть
До 1850
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