Некрасов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1801
Сын: Некрасов Иван Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Некрасов Петр Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Некрасов Иван Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агрипена Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
14.09.1819
Дочь: Надежда (Татьяна) Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1822
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
05.10.1824
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
15.05.1829
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1829
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Леонова
Рождение ребёнка
17.06.1834
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Фекла Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Ефимия Иванова
Смерть
До 1850