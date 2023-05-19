Некрасов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Некрасов Иван Алексеев
Мать: Некрасова Ефимия Иванова
Бракосочетание
20.09.1836
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова
Рождение ребёнка
28.03.1852
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова
Рождение ребёнка
22.08.1854
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова
Смерть
Неизвестно