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Некрасов Иван Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Некрасов Иван Алексеев

Мать: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.09.1836

Жена: Некрасова Надежда Федорова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1852

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1854

Сын: Некрасов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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