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Некрасов Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.10.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1824

Отец: Некрасов Иван Алексеев

Мать: Некрасова Ефимия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1861

Сын: Некрасов Константин Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Мария Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1862

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Мария Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Мария Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно