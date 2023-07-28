Некрасов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения05.10.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1824
Отец: Некрасов Иван Алексеев
Мать: Некрасова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
17.05.1861
Сын: Некрасов Константин Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Мария Александрова
Рождение ребёнка
15.10.1862
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Мария Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно