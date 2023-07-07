Мединский Даниил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1822 по 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1829
Отец: Мединский Семен
Рождение ребёнка
12.11.1858 ст.
Дочь: Гридина Лукия Даниловна
Мать ребёнка: Мединская Ксения Авксентивна
Рождение ребёнка
14.11.1860 ст.
Сын: Мединский Филипп Данилович
Мать ребёнка: Мединская Ксения Авксентивна
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.
Дочь: Шишковская Параскева Даниловна
Мать ребёнка: Мединская Ксения Авксентивна
Рождение ребёнка
15.02.1867 ст.
Дочь: Метрковская Евфросиния Даниловна
Мать ребёнка: Мединская Ксения Авксентивна
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.
Сын: Мединский Моисей Данилович
Мать ребёнка: Мединская Ксения Авксентивна
Рождение ребёнка
25.11.1871 ст.
Мать ребёнка: Мединская Ксения Авксентивна
Рождение ребёнка
08.08.1873 ст.
Дочь: Мединская Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Мединская Ксения Авксентивна
Рождение ребёнка
22.03.1876 ст.
Дочь: Мединская Матрена Даниловна
Мать ребёнка: Мединская Ксения Авксентивна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно