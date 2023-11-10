Мединский Моисей Данилович
Место рождения
Дата рождения28.08.1869 ст.
Дата смерти02.10.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1869 ст.
в метриках отец - Даниил ИВАНОВИЧ, но мать - Ксения Авксентиевна
Бракосочетание
16.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1895 ст.
Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна
Рождение ребёнка
12.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна
Рождение ребёнка
06.01.1899 ст.
Дочь: Мединская Домникия Моисеевна
Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна
Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.
Дочь: Мединская Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.
Сын: Мединский Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.
Сын: Мединский Семен Моисеевич
Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна
Смерть
02.10.1913 ст.