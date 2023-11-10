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Мединский Моисей Данилович

Место рождения

Песчаная, Черкаська область

Дата рождения

28.08.1869 ст.

Дата смерти

02.10.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1869 ст.

Отец: Мединский Даниил Семенович

Мать: Мединская Ксения Авксентивна

Песчаная, Черкаська область
в метриках отец - Даниил ИВАНОВИЧ, но мать - Ксения Авксентиевна
Бракосочетание
16.10.1894 ст.

Жена: Мединская Параскева Евтропиевна

Рождение ребёнка
28.08.1895 ст.

Сын: Мединский Петр Моисеевич

Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна

Рождение ребёнка
12.04.1897 ст.

Сын: Мединский Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна

Рождение ребёнка
06.01.1899 ст.

Дочь: Мединская Домникия Моисеевна

Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна

Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.

Дочь: Мединская Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна

Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.

Сын: Мединский Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна

Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.

Сын: Мединский Семен Моисеевич

Мать ребёнка: Мединская Параскева Евтропиевна

Смерть
02.10.1913 ст.
Песчаная, Черкаська область
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