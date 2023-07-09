Мединская (Шведка) Параскева Евтропиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1895 ст.
Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович
Рождение ребёнка
12.04.1897 ст.
Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович
Рождение ребёнка
06.01.1899 ст.
Дочь: Мединская Домникия Моисеевна
Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович
Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.
Дочь: Мединская Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.
Сын: Мединский Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.
Сын: Мединский Семен Моисеевич
Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович
Смерть
Неизвестно