Мединская (Шведка) Параскева Евтропиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мединская (Шведка) Параскева Евтропиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1894 ст.

Муж: Мединский Моисей Данилович

Рождение ребёнка
28.08.1895 ст.

Сын: Мединский Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович

Рождение ребёнка
12.04.1897 ст.

Сын: Мединский Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович

Рождение ребёнка
06.01.1899 ст.

Дочь: Мединская Домникия Моисеевна

Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович

Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.

Дочь: Мединская Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович

Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.

Сын: Мединский Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович

Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.

Сын: Мединский Семен Моисеевич

Отец ребёнка: Мединский Моисей Данилович

Смерть
Неизвестно

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