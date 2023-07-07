Мединская (Бершидская) Ксения Авксентивна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мединская (Бершидская) Ксения Авксентивна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.04.1855 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.11.1858 ст.

Дочь: Гридина Лукия Даниловна

Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.11.1860 ст.

Сын: Мединский Филипп Данилович

Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.

Дочь: Шишковская Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.02.1867 ст.

Дочь: Метрковская Евфросиния Даниловна

Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.

Сын: Мединский Моисей Данилович

Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.11.1871 ст.

Сын: Мединский Петр Данилович

Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.08.1873 ст.

Дочь: Мединская Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.03.1876 ст.

Дочь: Мединская Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович

Песчаная, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мединский Даниил Семенович

Смерть
Неизвестно
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