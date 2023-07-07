Мединская (Бершидская) Ксения Авксентивна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1858 ст.
Дочь: Гридина Лукия Даниловна
Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович
Рождение ребёнка
14.11.1860 ст.
Сын: Мединский Филипп Данилович
Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.
Дочь: Шишковская Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович
Рождение ребёнка
15.02.1867 ст.
Дочь: Метрковская Евфросиния Даниловна
Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.
Сын: Мединский Моисей Данилович
Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович
Рождение ребёнка
25.11.1871 ст.
Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович
Рождение ребёнка
08.08.1873 ст.
Дочь: Мединская Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович
Рождение ребёнка
22.03.1876 ст.
Дочь: Мединская Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Мединский Даниил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно