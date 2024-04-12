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Мединский Филипп Данилович

Место рождения

Песчаная, Черкаська область

Дата рождения

14.11.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1860 ст.

Отец: Мединский Даниил Семенович

Мать: Мединская Ксения Авксентивна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.

Сын: Мединский Елевферий Филиппович

Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
14.02.1890 ст.

Сын: Мединский Федор Филиппович

Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
22.02.1895 ст.

Дочь: Мединская Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.

Сын: Мединский Дамиан Филиппович

Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.

Дочь: Мединская Фекла Филипповна

Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
29.10.1898 ст.

Сын: Мединский Авраамий Филиппович

Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.

Дочь: Мединская Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.

Сын: Мединский Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.01.1907 ст.

Сын: Мединский Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мединская Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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