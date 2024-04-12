Мединский Филипп Данилович
Место рождения
Дата рождения14.11.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1860 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.
Сын: Мединский Елевферий Филиппович
Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
14.02.1890 ст.
Сын: Мединский Федор Филиппович
Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
22.02.1895 ст.
Дочь: Мединская Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.
Сын: Мединский Дамиан Филиппович
Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.
Дочь: Мединская Фекла Филипповна
Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
29.10.1898 ст.
Сын: Мединский Авраамий Филиппович
Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.
Дочь: Мединская Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.
Сын: Мединский Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1907 ст.
Сын: Мединский Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Мединская Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно