Мединская (Зелинская) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мединская (Зелинская) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.

Сын: Мединский Елевферий Филиппович

Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович

Рождение ребёнка
14.02.1890 ст.

Сын: Мединский Федор Филиппович

Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович

Рождение ребёнка
22.02.1895 ст.

Дочь: Мединская Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович

Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.

Сын: Мединский Дамиан Филиппович

Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович

Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.

Дочь: Мединская Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович

Рождение ребёнка
29.10.1898 ст.

Сын: Мединский Авраамий Филиппович

Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович

Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.

Дочь: Мединская Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович

Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.

Сын: Мединский Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.01.1907 ст.

Сын: Мединский Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мединский Филипп Данилович

Смерть
Неизвестно
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