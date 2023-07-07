Мединская (Зелинская) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.
Сын: Мединский Елевферий Филиппович
Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович
Рождение ребёнка
14.02.1890 ст.
Сын: Мединский Федор Филиппович
Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович
Рождение ребёнка
22.02.1895 ст.
Дочь: Мединская Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович
Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.
Сын: Мединский Дамиан Филиппович
Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович
Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.
Дочь: Мединская Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович
Рождение ребёнка
29.10.1898 ст.
Сын: Мединский Авраамий Филиппович
Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.
Дочь: Мединская Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович
Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.
Сын: Мединский Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович
Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.01.1907 ст.
Сын: Мединский Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Мединский Филипп Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно