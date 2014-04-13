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Старостенкова (Шик) Мария

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.08.1924

Дата смерти

13.04.2014

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924

Отец: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Мать: Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостенков Евгений

Работа или профессия
Неизвестно
систематик растений, биолог
Работа или профессия
Неизвестно
Микробиолог
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостенков Евгений

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостенков Евгений

Смерть
13.04.2014
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
15.04.2014
Москва, город федерального значения Москва

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