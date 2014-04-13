Старостенкова (Шик) Мария
Место рождения
Дата рождения12.08.1924
Дата смерти13.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старостенков Евгений
Работа или профессия
Неизвестно
систематик растений, биолог
Работа или профессия
Неизвестно
Микробиолог
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старостенков Евгений
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старостенков Евгений
Смерть
13.04.2014
Похороны
15.04.2014