Шик Михаил (Юлий Михаил) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШик Михаил (Юлий Михаил)

Шик Михаил (Юлий Михаил)

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.07.1887

Дата смерти

27.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887

Отец: Шик Владимир (Вольф)

Мать: Шик Гизелла

Москва, город федерального значения Москва
Образование
По 1911
Московский университет
высшее, всемирная история и философия
Бракосочетание
1918

Жена: Шаховская-Шик Наталья

Киев, Киевский уезд
Крещение
1918
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1922

Сын: Шик Сергей

Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1924

Дочь: Старостенкова Мария

Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1926

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
С 1926 по 27.09.1937
за штатом
православный священник, иерей
Рождение ребёнка
24.01.1928

Сын: Шаховской Дмитрий

Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1931

Сын: Шаховской Николай

Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
историк, фислософ, православный священник, священник
Работа или профессия
Неизвестно
историк, фислософ, православный священник, священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Похороны
27.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Расстрел
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close