Шик Михаил (Юлий Михаил)
Место рождения
Дата рождения20.07.1887
Дата смерти27.09.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887
Отец: Шик Владимир (Вольф)
Мать: Шик Гизелла
Образование
По 1911
Московский университет
высшее, всемирная история и философия
Бракосочетание
1918
Жена: Шаховская-Шик Наталья
Крещение
1918
Рождение ребёнка
07.08.1922
Сын: Шик Сергей
Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья
Рождение ребёнка
12.08.1924
Дочь: Старостенкова Мария
Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья
Рождение ребёнка
07.02.1926
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья
Работа или профессия
С 1926 по 27.09.1937
за штатом
православный священник, иерей
Рождение ребёнка
24.01.1928
Сын: Шаховской Дмитрий
Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья
Рождение ребёнка
23.04.1931
Сын: Шаховской Николай
Мать ребёнка: Шаховская-Шик Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
историк, фислософ, православный священник, священник
Работа или профессия
Неизвестно
историк, фислософ, православный священник, священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Похороны
27.09.1937
Смерть
27.09.1937
Причина смерти: Расстрел