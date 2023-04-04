Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья
Место рождения
Дата рождения01.09.1890
Дата смерти20.07.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1890
Работа или профессия
Неизвестно
историк и писательница, писательница
Работа или профессия
Неизвестно
русский историк, писатель и переводчик, биограф, педагог, деятель кооперативного движения
Образование
По 1907
среднее | с золотой медалью
Образование
По 1913
высшее
Бракосочетание
1918
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
07.08.1922
Сын: Шик Сергей
Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)
Рождение ребёнка
12.08.1924
Дочь: Старостенкова (Шик) Мария
Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)
Рождение ребёнка
07.02.1926
Дочь: (Шик) Елизавета
Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)
Рождение ребёнка
24.01.1928
Сын: Шаховской Дмитрий
Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)
Рождение ребёнка
23.04.1931
Сын: Шаховской Николай
Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)
Смерть
20.07.1942
Причина смерти: Туберкулез
Похороны
Неизвестно