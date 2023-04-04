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Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья

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Место рождения

Михайловское, Сереновская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

01.09.1890

Дата смерти

20.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1890

Отец: Шаховской Дмитрий

Мать: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна

Михайловское, Сереновская волость, Ярославский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
историк и писательница, писательница
Работа или профессия
Неизвестно
русский историк, писатель и переводчик, биограф, педагог, деятель кооперативного движения
Образование
По 1907
среднее | с золотой медалью
Образование
По 1913
высшее
Бракосочетание
1918

Муж: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
07.08.1922

Сын: Шик Сергей

Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1924

Дочь: Старостенкова (Шик) Мария

Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1926

Дочь: (Шик) Елизавета

Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1928

Сын: Шаховской Дмитрий

Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1931

Сын: Шаховской Николай

Отец ребёнка: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Смерть
20.07.1942
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Туберкулез
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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