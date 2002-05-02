Старостенков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1915
Дата смерти02.05.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915
Отец: Старостенков Василий Устинович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старостенкова Мария
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старостенкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старостенкова Мария
Смерть
02.05.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Butovo, Leninskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russia