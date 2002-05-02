Старостенков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостенков Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1915

Дата смерти

02.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915

Отец: Старостенков Василий Устинович

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старостенкова Мария

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старостенкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старостенкова Мария

Смерть
02.05.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Butovo, Leninskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russia