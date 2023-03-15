Кузьмичев Иоанн Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичев Иоанн Андреевич

Кузьмичев Иоанн Андреевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1886 ст.

Отец: Кузьмичев Андрей Иванович

Мать: Кузьмичева Анна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.05.1904 ст.

Жена: Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна

Москва, город федерального значения Москва
Повенчаны в Храме с. Куркино Владимирской иконы Божьей Матери | Куркино
Рождение ребёнка
24.02.1908 ст.

Сын: Кузьмичев Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.04.1918

Сын: Кузьмичев Николай Иванович

Мать ребёнка: Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: (Кузьмичева) Антонида Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.