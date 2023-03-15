Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна

Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна

avatar

Место рождения

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.07.1887 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1887 ст.

Отец: Тумасов Тарас (Исаевич)

Мать: Тумасова Наталия Феодоровна

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.05.1904 ст.

Муж: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Повенчаны в Храме с. Куркино Владимирской иконы Божьей Матери | Куркино
Рождение ребёнка
24.02.1908 ст.

Сын: Кузьмичев Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.04.1918

Сын: Кузьмичев Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: (Кузьмичева) Антонида Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1946
Москва, город федерального значения Москва
Куркино

Мы используем куки для улучшения работы сайта.