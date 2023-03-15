Тумасов Тарас (Исаевич)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тумасов Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1887 ст.
Дочь: Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна
Мать ребёнка: Тумасова Наталия Феодоровна
Рождение ребёнка
1899 ст.
Мать ребёнка: Тумасова Наталия Феодоровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тумасов Николай Тарасович
Мать ребёнка: Тумасова Наталия Феодоровна
Смерть
Неизвестно