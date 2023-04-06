Кузьмичев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичев Андрей Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.

Сын: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Анна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Кузьмичев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Анна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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