Кузьмичева Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.
Сын: Кузьмичев Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Кузьмичев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Отец ребёнка: Кузьмичев Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно