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Кузьмичева Анна Ефимовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.

Сын: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Кузьмичев Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Кузьмичев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Кузьмичев Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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