? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Платон Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1799

Сын: Дементий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Заполье, Псковская губерния, Славковская волость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.