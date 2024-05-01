Платон Евдокимов 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Платон Евдокимов

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Место рождения

Заполье, Псковская губерния, Славковская волость

Дата рождения

1795

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Евдоким Трофимов

Мать: ?

Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Наталья Ефимова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Евдокимов Иван Платонович

Мать ребёнка: Евдокимова Наталья Ефимова

Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Евдокимова) Авдотья Платоновна

Мать ребёнка: Евдокимова Наталья Ефимова

Смерть
1845

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