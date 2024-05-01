Платон Евдокимов
Место рожденияЗаполье, Псковская губерния, Славковская волость
Дата рождения1795
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Евдоким Трофимов
Мать: ?
Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Евдокимов Иван Платонович
Мать ребёнка: Евдокимова Наталья Ефимова
Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Евдокимова) Авдотья Платоновна
Мать ребёнка: Евдокимова Наталья Ефимова
Смерть
1845