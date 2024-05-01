Евдоким Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим Матвеев?
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1795
Сын: Платон Евдокимов
Мать ребёнка: ?
Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дементий Евдокимов
Мать ребёнка: ?
Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Смерть
Неизвестно