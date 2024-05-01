Евдоким Трофимов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдоким Трофимов

Евдоким Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим Матвеев?

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1795

Сын: Платон Евдокимов

Мать ребёнка: ?

Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1799

Сын: Дементий Евдокимов

Мать ребёнка: ?

Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Смерть
Неизвестно

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