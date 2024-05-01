Дементий Евдокимов 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дементий Евдокимов

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Место рождения

Заполье, Псковская губерния, Славковская волость

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Евдоким Трофимов

Мать: ?

Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Софрон Дементьевич

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Мелентьевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Евдокимова) Агафья Дементьевна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Мелентьевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Евдокимова) Степанида Дементьевна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Мелентьевна

Смерть
Неизвестно

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