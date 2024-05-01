Дементий Евдокимов
Место рожденияЗаполье, Псковская губерния, Славковская волость
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Евдоким Трофимов
Мать: ?
Заполье, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Софрон Дементьевич
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Мелентьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Евдокимова) Агафья Дементьевна
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Мелентьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Евдокимова) Степанида Дементьевна
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Мелентьевна
Смерть
Неизвестно