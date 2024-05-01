Евдокимова Анна Мелентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Софрон Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Евдокимов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Евдокимова) Агафья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Евдокимов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Евдокимова) Степанида Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Евдокимов
Смерть
Неизвестно