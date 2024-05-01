Евдокимова Анна Мелентьевна 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова Анна Мелентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Софрон Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Евдокимов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Евдокимова) Агафья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Евдокимов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Евдокимова) Степанида Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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