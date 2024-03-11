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Лазарь Семенов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.11.1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1799 ст.

Отец: Семен Васильев

Мать: Дарья Артемьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Петрова

Бракосочетание
19.04.1825 ст.

Жена: Домника Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
23.04.1828 ст.

Жена: Екатерина Елисеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1829 ст.

Сын: Иван Лазарев

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Есть дубль записи о рождении в метрической книге 1830 года. (15.04.1830 ст.с.)
Рождение ребёнка
15.04.1839 ст.

Дочь: Ирина Лазарева

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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