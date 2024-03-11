Лазарь Семенов
Место рождения
Дата рождения07.11.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1799 ст.
Отец: Семен Васильев
Мать: Дарья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Петрова
Бракосочетание
19.04.1825 ст.
Жена: Домника Иванова
Бракосочетание
23.04.1828 ст.
Жена: Екатерина Елисеева
Рождение ребёнка
09.11.1829 ст.
Сын: Иван Лазарев
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева
Есть дубль записи о рождении в метрической книге 1830 года. (15.04.1830 ст.с.)
Рождение ребёнка
15.04.1839 ст.
Дочь: Ирина Лазарева
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно