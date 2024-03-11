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Дарья Артемьева

Место рождения

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Васильев

Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
07.11.1799 ст.

Сын: Лазарь Семенов

Отец ребёнка: Семен Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Моисей Семенов

Отец ребёнка: Семен Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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