Дарья Артемьева
Место рождения
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Васильев
Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
07.11.1799 ст.
Сын: Лазарь Семенов
Отец ребёнка: Семен Васильев
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Моисей Семенов
Отец ребёнка: Семен Васильев
Смерть
Неизвестно