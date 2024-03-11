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Иван Лазарев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.11.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1829 ст.

Сын: Ермолай Иванов

Мать ребёнка: Мавра Фаддеева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение
09.11.1829 ст.

Отец: Лазарь Семенов

Мать: Екатерина Елисеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Есть дубль записи о рождении в метрической книге 1830 года. (15.04.1830 ст.с.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Фаддеева

Смерть
Неизвестно

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