Иван Лазарев
Место рождения
Дата рождения09.11.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1829 ст.
Сын: Ермолай Иванов
Мать ребёнка: Мавра Фаддеева
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение
09.11.1829 ст.
Отец: Лазарь Семенов
Мать: Екатерина Елисеева
Есть дубль записи о рождении в метрической книге 1830 года. (15.04.1830 ст.с.)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Фаддеева
Смерть
Неизвестно