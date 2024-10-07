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Екатерина Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Елисей Федотов

Мать: Акулина Григорьева

Бракосочетание
23.04.1828 ст.

Муж: Лазарь Семенов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1829 ст.

Сын: Иван Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Есть дубль записи о рождении в метрической книге 1830 года. (15.04.1830 ст.с.)
Рождение ребёнка
15.04.1839 ст.

Дочь: Ирина Лазарева

Отец ребёнка: Лазарь Семенов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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