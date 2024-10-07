Екатерина Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Елисей Федотов
Мать: Акулина Григорьева
Бракосочетание
23.04.1828 ст.
Муж: Лазарь Семенов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1829 ст.
Сын: Иван Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Семенов
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Есть дубль записи о рождении в метрической книге 1830 года. (15.04.1830 ст.с.)
Рождение ребёнка
15.04.1839 ст.
Дочь: Ирина Лазарева
Отец ребёнка: Лазарь Семенов
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно